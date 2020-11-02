Seferihisar'da depremin yarattığı hasar nedeniyle çalışmalar sürüyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından deniz yükselmiş, Sığacık Mahallesi’nde, Kaleiçi'nde birçok işyeri ve konut zarar görmüştü.

Suların yükselmesi sonrası yaşamını yitiren bir yurttaşın olduğu açıklandı ancak denize sürüklenen bir kişinin daha olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği söyleniyor.

Yurttaşlar, konut ve mekanları basan suların tahliyesi için bölgede çalışmaya devam ediyor. Tahliye çalışmaları için Seferihisar sakinleriyle dayanışma başlatan Türkiye Komünist Partisi (TKP) bölgedeki dayanışmayı büyütüyor.