Seferihisar Semt Evi açılıyor!

Türkiye'nin dört bir yanında aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezleri olarak Türkiye Komünist Partisi’nin öncülüğünde yola çıkan semt evlerinin bir yenisi de Seferihisar'da açılıyor.

Semt Evi açılışı hazırlıklarının tamamlandığı belirtilen çağrıda sorunlara karşı birlikte çözümler üreteceğimiz bir yer olacak denildi.

Açıklama şu şekilde;



Gün geçtikçe daha fazla eşitsizlik üreten, yaşam koşullarını gittikçe ağırlaştıran, emekçileri her fırsatta sağlığından, işinden, aşından eden ve hiç bir inandırıcılığı olmayan bu düzen neresinden tutsak elimizde kalıyor.



İçinde yaşadığımız bu düzenin, bizleri her fırsatta ne kadar yalnızlaştırdığını ve nasıl yok saydığını çok iyi biliyor ve görüyoruz.



Kadınların toplumsal alandan dışlanmasına, eğitim sisteminin bir bütün olarak piyasanın ve gericiliğin kollarına emanet edilmesine ve yaşamın her alanında hissettiğimiz baskı ve sömürüye karşı bir arada durmaya çağırıyoruz.



Semt Evi’miz ilçe sakinlerinin bir araya geleceği, ortak sorunların konuşulacağı ve bu sorunlara karşı birlikte çözümler üreteceğimiz bir yer olacak.



Aydınlanmanın ve dayanışmanın yaygınlaşması için çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik eğitici ve öğretici atölyelerde, kitap okuma günlerinde, film gösterimlerinde ve müzik dinletilerinde bir araya geleceğiz.



Bu düzene karşı mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmek için tüm Seferihisar halkını Semt Evi çatısı altında birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya davet ediyoruz.



Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Semt Evi'mizin açılış etkinliğine tüm Seferihisarlıları 9 Nisan Cuma günü saat 18:30’da bekliyoruz