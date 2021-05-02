Sedat Peker: Operasyonun arkasında Mehmet Ağar ve Pelikancılar var

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi ve adamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası ilk kez konuştu.

YouTube hesabı üzerinden bir video yayınlayan Peker, operasyonun arkasında Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun olduğunu ileri sürdü.

Peker daha önce de "Berat Albayrak beni yok etmek istiyor" demişti.

"Ben kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım billahi yakacağım" ifadelerini kullanan Peker "Bana yapılan operasyon, derin devletimizin başı olarak bilinen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak adlandırılan, şu an hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup tarafından koordine edilmiştir" dedi.

Peker, "Yazı işleri müdürlerini kardeşim gibi, onların da beni ağabey gibi sevdiği basın organlarında bile suç örgütü diye yazdırabilecek güç ancak, basındaki Pelikancıların oluşturmuş olduğu gruba ait" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Nisan'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlemişti. Sedat Peker'in lideri olduğu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen 63 kişinin yakalanmasına yönelik 121 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Peker'in eşi ve çocuklarının yaşadığı İstanbul'daki evinde ve aracında da arama yapıldığı bildirilmişti.

Mehmet Ağar için "yılların kurdu" nitelemesini yapan Peker "Hiçbir işinde iz bırakmaz, bu kadar iz... Onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyiyle o kadar açık ki! Bunu neden yaptı, bunu neden bu kada açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi. Taşeronluğunu yapmış olduğu bu organizasyonla, ona bu taşeronluğu verenleri belki mutlu etmiştir" dedi.

AKP için "Ben de oy verdim, birçok desteklerde bulundum" diyen Peker "Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Sabahın 05.00'inde insanların evine gidilip böyle şeyler yapılmayacak demişti" ifadelerini kullandı, Erdoğan'ın bu sözüyle "dalga geçilirmişçesine" 50 polisle evinin basıldığını söyleyen Peker bu durumu "Mehmet Ağar polisliği" olarak niteleyerek "Derin devletimizin başı... Geldik 2020'ye, insanları çocuklarıyla, kadınlarıyla korkutacak" diye konuştu.

Peker'den Ağar'a: 'Normal bir adamı nasıl FETÖ'cü yapıp mallarına çöktüğünü konuşacağız'

Peker videonun devamında "FETÖ" üyeliği iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilen Azeri Mübariz Mansimov için "dünyanın en değerli adamlarından biri" dedi ve Mehmet Ağar'a seslenerek "Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken, seni yanına aldı. İtibar verdi. Para verdi. Ve sen, gidip bazılarıyla anlaşıp, FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz; FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede" diye konuştu.

Peker şöyle devam etti:

"Adamın, Bodrum'daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz. Ya sen devlet memuruydun. Sen nasıl alabildin o milyarlarca dolarlık yeri. Ama doğru sen üzerine almadın. İkili anlaşmalarla, senin yüzden garanti altına alındı. O Azerilerin üzerine yapıldı. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamı nasıl FETÖ'cü yapıp mallarına çöktüğünü..."