Seda Boy'un ilk kişisel sergisi 'Beyaz Körlük' açıldı

Jose Saramago’nun 'Körlük' adlı romanının yol gösterici olduğu Seda Boy’un ilk kişisel sergisi olan 'Beyaz Körlük' açıldı.

Serginin tanıtım notu ve ziyaret bilgileri şöyle:

Jose Saramago’nun “Körlük” adlı romanı sanatçı Seda Boy’a “Beyaz Körlük” sergisinde, kör olma durumuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasında yol gösterici olmuştur. José Saramago bu romanında körlüğü hem bireysel bir talihsizlik hem de sosyal bir felaketin metaforu olarak kullanır. Yalnızca toplumsal çürümenin değil, en çaresiz anda yeni bir etiğin ortaya çıkışının büyüleyici bir öyküsünü yazmıştır.

Saramago’nun hikayesinde bugün yaşadığımız dünyanın geldiği noktanın sebebini tarif eden şey bireylerin ve dolayısıyla toplumun kör oluşudur. Kaostan çıkış ve yeniden özgürleşme bireylerin gözlerini açmasıyla başlar. Seda Boy çalışmalarında günlük akışta kendimize odaklı yaşarken, bakmadığımız şeylere bakıp onları görünür hale getirmek istemiştir. Sanatçının karışık teknik ile ürettiği toplam 17 parçadan oluşan enstalasyonunda, soyutlanmış göz formları ve fotoğraflar yer almaktadır.

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 11.00-19.00

Krank Art Gallery - Etiler, Le Méridien İstanbul, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş

SEDA BOY

Seda Boy 1991 yılında Sakarya’da doğdu. Eğitimini 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde tamamladı.

Sanatçı çalışmalarında; toplumsal, güncel, tarihsel ve politik olayların insan üzerinde yarattığı tahribatı irdeler. Üretiminde ana malzemesi olan seramik ve cam dışında farklı malzemeler kullanmaktadır. Farklı disiplinler ile çalışarak ortaya çıkardığı çalışmalarını izleyiciye ya da katılımcıya sunar.

Sanatçı bazı çalışmalarına ışık ve sesi de dahil ederek anlatımı desteklemektedir.