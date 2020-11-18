Seçmenlerinin yarıdan fazlası Trump'ın kazandığına inanıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı ABD Başkanlık Seçimleri'ne ilişkin görevdeki Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarını inkar etmeye devam ederken Cumhuriyetçi Başkan'ın seçmenlerin büyük bir kısmı da seçimlerin hileli olduğunu savunuyor.

Reuters ve IPSOS tarafından yapılan yeni bir ankete göre Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini "haklı olarak" kazandığına inandığını gösterdi, bu da görevdeki başkanın kendisini Twitter'da defalarca belirttiği bir şey.

I won the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 29'u Biden'ın seçimi "haklı olarak" kazandığını kabul etti. 2016'da Demokratların yüzde 52'si Hillary Clinton'ın Trump'a karşı seçimlerde adil ve dürüst bir şekilde kaybettiğine inanıyordu.

Buna ek olarak, ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 68'i seçimlerin Trump'a karşı "hileli" olduğundan endişelendiğini belirtti.