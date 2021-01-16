Seçmeli din dersi dayatması her yerde: Bu üç dersi seçin!

AKP iktidarının seçmeli din dersini zorulu hale getiren dayatması tüm illerde sürüyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Eğitim-İş Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu, "Milli Eğitim Seçmeli Dini Ders Dayatmasından Vazgeçmelidir!" derken, kentteki bir ortaokulda WhatsApp gruplarından "Kur’an-ı Kerim", "Peygamberimizin Hayatı" ve "Temel Dini Bilgiler" derslerinin seçilmesi için baskı yapıldığı ifade edildi.

Bu baskının okul aile birliği aracılığı ile gerçekleştirilmek istendiğine işaret edilen açıklamada, "Öğrenciler ve veliler bu üç dersi seçmeleri için yönlendirilmekte ve baskıya maruz bırakılmaktadır. Bu çalışmada Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün afişleri paylaşılmaktadır. Paylaşılan afişler bu üç ders seçilmediğinde dini duyguları baskı altına alan ifadeler içermektedir. Bu durum veliler ve öğretmenler arasında rahatsızlık yaratmıştır. Velilere ve öğrencilere uygulanan bu baskı ve din istismarı insan haklarına, anayasaya ve mevzuata aykırıdır. Milli Eğitim hangi öğrencinin hangi dersi seçeceğine karışmamalı, öğrencilerin kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapma özgürlüğünü kullanmasına müsaade etmelidir. Milli Eğitim ve yöneticileri derhal bu yaklaşım ve uygulamadan vazgeçmelidir" denildi.