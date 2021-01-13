'Seçmeli' din dersi dayatması başladı

Salgınla birlikte sorun yumağı haline gelen eğitim sistemi bir de dinci kuşatma altında. Öğrenciler ve aileler yeterince sorunları yokmuş gibi şimdi de "seçmeli din dersi" baskısıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor.

Bugünlerde ilköğretim okullarında “seçmeli ders formu” dağıtılıyor. MEB daha önceki açıklamalarında seçmeli dersler konusunda zorlama olmayacağı ve seçimde tamamen öğrenci iradesinin hakim olacağını dile getirmesine rağmen uygulamada böyle olmuyor.

Bir çok yerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul müdürlerine yapılan baskılar ve telkinler veli ve öğrencilere "belirli derslerin" dayatılmasıyla sonuçlanıyor. Bu dersler de din dersleri oluyor.

Son örnek Antalya'da yaşandı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Mecdude Başakıncı Ortaokulu aynı kayıt bölgesinde bulunan ilk okullara gönderdiği yazıda 2020/2021 Eğitim Öğretim yılında okullarında 5.sınıfa kayıt olacak öğrenciler için seçebilecekleri dersleri belirterek bu derslerin Temel Dini Bilgiler, İngilizce ve Spor ve Fiziki Etkinlikler/Satranç derslerini seçebileceklerini söylemiştir.

Oysa yabancı dilden bilim derslerine, sanat ve spordan, sosyal bilimlere seçmeli ders listesine çok sayıda ders konulmuş durumda. Ancak çoğu yerde bunların seçilmesine engeller çıkarılıyor.

Yönetmeliğe göre en az 10 öğrencinin başka bir seçmeli ders talep etmesi durumunda, okul yönetimi bu olanağı sunmak zorunda. Ancak seçmeli olacağı iddia edilen derslerden herhangi birisini tercih etmeme hakkı seçenekler arasında yok!