Seçimlerden zaferle çıkan Netanyahu'ya karşı eylemler devam ediyor

Yüzlerce İsrailli, yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs kentinde kaldığı resmi rezidansın önünde dün gece protesto gerçekleştirdi.

Polisin, protestocuların trafiği engellediği gerekçesiyle bazı yolları kapadığı bildirildi.

İsrail'de protestocular, Netanyahu'nun rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanmasından dolayı istifası talebiyle aylardır gösteri düzenlerken, Netanyahu, suçlamaları reddediyor.

2020 yazında binlerce kişi, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv ve Kudüs kentlerinde sokaklara çıkarken, binlerce kişi de ülke genelinde yolları ve köprüleri kapamıştı.

Ülkede son geniş çaplı protesto, seçimler öncesinde 20 Mart tarihinde Kudüs'te 10 binlerce kişinin sokağa çıkmasıyla gerçekleşmişti

İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davasının duruşmaları sürüyor. Öte yandan, Netanyahu, son iki yılda 4 seçimin gerçekleştiği ülkede koalisyon hükümeti kuramıyor. Son seçimin ardından Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurma girişimleri hâlâ belirsizliğini koruyor.