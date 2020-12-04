Seçimlerde CHP'yi destekleyen Nurculardan çağrı: Kemalizmden vazgeçin

2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde ve 2019'daki Yerel Seçimlerde Millet İttifakı'na destek açıklaması yapan Nurcuların gazetesi Yeni Asya, CHP'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Yeni Asya gazetesi yazarı İbrahim Ersoylu, "Ülkemiz, Kemalizm’in kayıtlarından kurtulup birinci sınıf bir demokrasiye geçmedikçe rahat yüzü görmeyeceği, medenî, müreffeh bir seviyeye yükselmeyeceği açıktır. Bu iş için Cumhuriyet Halk Partisi’nin desteği çok önemlidir" derken, CHP'nin son dönemde "olumlu" bir yönde ilerlediğini dile getirdi.

"Nitekim eski CHP antidemokratik baskıcı uygulamalardan yana olup, dine irtica, dindarlara mürteci gözü ile bakıp manevî değerlere saldırgan bir yaklaşım sergilerken, şimdiki ise–içinde marjinal kalan bir grup dışında–demokrasiyi müdafaa eden, manevî değerlerle barışık olumlu bir yaklaşım göstermektedir" diyen Ersoylu, CHP'ye Kemalizmden vazgeçme çağrısı yaptı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Günümüzde artık CHP, demokrasi ile Kemalizm arasında bir seçim yapmak durumundadır. İki zıt kutbu bir arada tutmak gibi, ikisini birden sahiplenmesi pek inandırıcı olmamaktadır.

Son söz: Hür, medenî ülkelerdeki sosyal demokrat partiler gibi, CHP’nin de Kemalizm’den arınarak gerçek demokrat bir anlayış ve yapıya kavuşması hem onun, hem Türkiye’nin menfaatinedir.

Zira Türkiye toplumu, yıllardır hüküm süren istibdattan ve müstebit yönetimlerden bizar olmuştur; demokrasiye, hak ve hürriyetlere hasret kalmıştır.

Ahrar/ Demokrat güçlerle işbirliği yapan, ideolojiden arınmış demokrat bir CHP, ülkemizde demokrasiye giden yolun açılmasına önemli katkı sağlayabilir.

İmamoğlu'nu desteklemişlerdi

Gazeteci Barış Terkoğlu, tekrar edilen İstanbul seçimleri sonrası soL'a yaptığı değerlendirmede, İmamoğlu'na tarikat ve cemaatlerden de oy kaymaları olduğunu söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

Oy kayması oldu mu oldu. En tipik kısmı Süleymancılar. Genel eğilimi merkez sağı desteklemek olan bu Cemaat son dönemde AKP ile pamuk ipliğine bağlı ilişkiler kurmuştu. 24 Haziran’da millet ittifakını desteklediklerini biliyorduk. Ama bu seçimde açıkça Ekrem İmamoğlu tarafında kaldılar. Bunun en bilinen nedeni İmamoğlu’nun da Süleymancıların içinden yetişmiş olması. Süleymancıların İmamoğlu’nu desteklediğine ilişkin birçok emare sızdı. Bunu açıkça söylemeseler de biliyoruz ki son seçimde CHP’ye oy verdiler. Bunun dışında Mustafa İslamoğlu’nu lideri kabul eden Akabe Vakfı, Nurcu Yeni Asya, Furkancılar gibi iktidar ile sorunlu olan Cemaatler çoğunlukla İmamoğlu’na oy verdiler.