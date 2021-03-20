Seçimler öncesi Netanyahu karşıtı eylemler devam ediyor

İki yıl içinde İsrail'in dördüncü seçimine sadece günler kala, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı haftalık protestolar Cumartesi gecesi ülkenin dört bir yanında devam etti.

Bibi karşıtı protestocular 39. haftasına girerken seçimlereyse 3 gün kaldı.

İki protestocu, Bibi destekçileri tarafından saldırıya uğradığını bildirirken bu hafta düzenlenen eylemlere polis saldırısı gerçekleşmedi.

İsrail parlamentosu olan Knesset binasının önünde toplanan binlerce protestocu, başbakanın Kudüs'deki evinin yakınındaki Paris Meydanı'na doğru yürüdü. Eylemde "Hadi Bibi, defol" ve "Asıl mesele korkmamak" sloganları atıldı.

Göstericiler, Netanyahu'nun geçen yıl kendisine yöneltilen rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak suçlamaları ve ayrıca hükümetin koronavirüs pandemisini yönetememesi nedeniyle istifasını talep ediyorlar. Netanyahu karşıtı protestolar son birkaç aydır ülke çapında düzenli olarak gerçekleşiyor.

İsrailliler, iktidardaki Likud ve Mavi ve Beyaz ittifakının ülkenin bütçesi üzerinde anlaşamamasının ardından iki yıl içinde dördüncü kez seçime gidecekler.

Bibi bugün katıldığı bir televizyon programında seçimlerin ardından hakkındaki duruşmalara gireceğini ve aklanacağını iddia etti.