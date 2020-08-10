Seçim tarihinin ertelenmesini protesto eden Bolivya halkı barikatlarda

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından yönetime gelen Jeanine Añez hükümetinin genel seçimleri ertelemesine karşı başlayan eylemlere katılan toplumsal hareket ve sendikalar, demokratik seçim ve darbe yönetiminin istifası talebiyle ülke genelindeki 75 karayolunda kurdukları barikatları tutmaya devam ediyor.

Telesur'da yer alan habere göre, ülkenin La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, San Julian, El Puente ve Santa Rosa kentlerinde yer alan bazı yollar büyük kaya parçalarıyla kapatıldı.

Añez yönetimininse protestocuları kışkırtma çabaları devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, gösteriler sırasında askeri uçakların barikatların üstünden geçerek protestoculara gözdağı vermeye çalıştığı görülüyor.

Ülkeye cuma günü ABD'den silah taşıyan iki uçağın iniş yaptığı kaydedildi. Yetkililerin keskin nişancıları El Alto ve Chapare kentlerine konuşlandırıldığı belirtildi.

Darbe yönetiminin adalet bakanı Arturo Murillo, göstericilere, "Umarım gelmekte olan şeye karşı cesursunuzdur" diyerek tehditte bulundu.

ABD destekli darbenin ardından istifa eden eski devlet başkanı Evo Morales, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son gelişmelerin bir sivil darbe olasılığına işaret ettiğini belirtti.

Morales, "Añez, genel seçimleri engellemek amacıyla orduyu da arkasına alarak bir sivil darbe yapmayı planlıyor. Bu plana ABD'nin destek vermesi muhtemel" dedi.

Bolivya halkı, ayrıca pandeminin yarattığı krizle birlikte Covid-19 hastalarının ihtiyacı olan tıbbi oksijen tüpünde yaşanan kıtlık nedeniyle Añez'i suçluyor.

Darbe destekli yönetimse, tıbbi tedarik eksikliğinden protestocuları sorumlu tutmaya çalışıyor. Ne var ki, Añez hastanelere ve kliniklere tedarik sağlayan özel Praxair şirketinden oksijen tüplerinin temin edilmesine açıkça izin vermiyor.

Bolivya'da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 3 bin kişi yaşamını yitirdi. Pandeminin yönetilememesi nedeniyle hastaneler dolup taşarken, darbe yönetiminin bazı mensupları da Covid-19'a yakalandı.

Ülkede gerçekleşen protestoların yarattığı baskıyla Añez yönetimi, genel seçimlerin tarihinin belirlenmesi için 9 Ağustos'ta yeni diyalog çağrısı yaptı.

MAS: Seçim tarihinin diyalog yoluyla kesin olarak belirlenmesini talep ediyoruz

Öte yandan, Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin adayları, diyalog yoluyla belirlenecek olan ve hukukun garanti edebileceği bir seçim tarihini kabul edeceklerini belirtti.

MAS'ın devlet başkanı adayı Luis Arce ve başkan yardımcısı adayı David Choquehuanca, düzenledikleri basın toplantısında, Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) Bolivya'da demokrasiyi yeniden sağlaması için, belirlenecek tarihi garanti etmesi ve hukuksal olarak kalıcı hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

MAS liderleri, ayrıca Bolivya halkını ülke genelinde barikatlara gitmesinin temel nedeninin eğitim hakkı ve eknomik kriz olduğuna işaret etti.

TSE, son olarak genel seçimler için dört resmi tarih önerdi. Bu önerilerden en yakın olan tarih 18 Ekim oldu.