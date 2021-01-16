'Seçim sistemi ve siyasi partiler yasası değişiyor, İnce CHP'ye dönebilir'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, AKP'nin seçim öncesi iki ayrı değişikliğe hazırlandığını öne sürdü.

Övür, bu değişikliklerden birinin seçim sistemine ilişkin olduğunu, diğerinin ise siyasi partiler yasasına ilişkin olduğunu yazdı.

Seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi, ittifak barajı gibi başlıkların gündemde olduğunu belirten Övür, diğer değişikliğin ise parti genel başkanını o partinin üyelerinin seçmesine yönelik düzenleme olduğunu söyledi.

Övür, bu değişiklik hazırlığı nedeniyle İnce'nin CHP'ye dönebileceğini de öne sürdü.

Övür'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Hükümetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha demokratikleştirmek için iki önemli yasanın değiştirilmesi var: Seçim ve Siyasi Partiler Yasası.

Seçim yasası başlığı altında, dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajınyüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerinin zorlaştırılması gibi seçenekler tartışılıyor.

Siyasi Partiler Yasası'nda ise en dikkat çekici hazırlık, parti genel başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının getirilmesi... Bir dönem Fransız sosyalistleri de bunu önermiş, hatta denemişlerdi. Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi de tüzüğünde, parti başkanını parti üyelerinin seçmesini ve iki dönem şartı getiriyor.



Bu çalışma, bugünlerde daha çok CHP içi muhalefetin gündeminde. Onlara göre bu delege sistemiyle Kılıçdaroğlu yönetimini değiştirmek imkânsız. Ama eğer yeni yasa önümüzdeki aylarda Meclis'e gelir ve yasallaşırsa CHP'de de değişim umudu doğar. Çünkü o tarihten sonra CHP'deki delege sistemi devreden çıkacağı için bir milyonu aşan üyelerle genel başkan seçimi, taşları yerinden oynatır.

Tabii bu her parti için geçerli ancak CHP'de daha etkili olacağı konuşuluyor. Nedeni de CHP yönetimi ile tabanı arasında ortak bir siyasi yaklaşımın olmaması. Bu gerçekten hareket eden eski Baykalcıları ve sosyal demokratları yeni yasa hazırlığı bir hayli heyecanlandırmış durumda.

Hatta Muharrem İnce'yi bile... Bu da nereden çıktı demeyin, bakın bir CHP'li ne diyor:

"Gördüğüm kadarıyla İnce, partisinin kurulmasını mart sonrasına bıraktı.Eğer Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik bir an önce hayata geçerse İnce bile geri döner ve CHP'deki genel başkanlık yarışına katılır."