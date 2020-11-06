Seçim merkezi önündeki Trump destekçilerinin elinde silah görüldü

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından sayım süreci devam ederken, gerilim de büyüyor.

Biden'ın seçimi önde götürdüğü Arizona'da oy sayımı ilerledikçe aradaki fark azaldı, 46 bine düştü.

Bu gelişmenin ardından eyaletin en büyük şehri Phoenix'teki seçim merkezinin önünde toplanan Trump destekçilerinin sayısı artmaya başladı.

Maricopa Seçim Merkezi'nin önünde 200-300 Trump destekçisinin toplandığını belirtilirken, bunladan bazılarının silahlı olduğu görüldü.

Trump destekçilerinin çeşitli eyaletlerde yaptığı protestolarda da bazı kişilerin silahlı olduğu görülmüştü.

Biden'a ek güvenlik

Washington Post, gizli servisin eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı korumak için bugünden itibaren Deleware’deki Wilmington kentine takviye gönderme kararı aldığını duyurdu.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, gizli servise yakın kaynaklar, Biden'ın kampanya ekibinin, Wilmington Kongre Merkezi’ni en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve Cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği uyarısında bulunmaları üzerine bu karar alındı.

Gizli servisi sözcüsü Catherine Milhoan, ajansın koruduğu başkan veya adaylar için güvenlik planlamasını kamuya açık bir şekilde tartışmadığını belirterek yorum yapmayı reddetti.