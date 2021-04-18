Sebep toplantı 'mahremiyeti' mi: Saadet'ten kadınsız 'Başkanlar Divanı'

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı dün Başkanlık Divanı açıkladı. Kamuoyuna duyurulan başkanlık divanında bir kadın bile yer almazken 'Kadın Kolları Sorumlusu'nun bir erkek olması dikkat çekti.

Başkanlık Divanı'nda "Başkan" olmayan iki kişiden biri Kadın Kolları Sorumlusu Hakan Tevfik Erdağı. Divanda Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk yer almadı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurduğu 'divan'

Kadın Kolları Başkanlığı'nın il yönetiminde bir erkek tarafından temsil edilmesi şaşırtıcı bulunurken, akıllara bu uygulamanın il divanının toplantı "mahremiyeti" için tercih edilmiş olabileceği ihtimalini getiriyor. (Haberi hazırlarken henüz İl Başkanlığı'ndan bir yetkiliye ulaşamamıştık.)

Öte yandan, Kadın Kolları Başkanı'nın Başkanlar 'divanı'na katılmadığı gibi 'Kadın Kolları Sorumlusu' Hakan Tevfik Erdağı da aynı şekilde sorumlu olduğu kolun toplantılarına katılmıyor. 'Kadın Kolları İl Divan Toplantısı', Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk yönetiminde gerçekleşirken katılımcılar arasında 'Kadın Kolları Sorumlusu' Hakan Tevfik Erdağı mevcut değildi. Benzer bir şekilde Erdağı'ın diğer Kadın Kolları toplantılarına da katılmadığı görülüyor.

Kadın Kolları Sorumlusu Hakan Tevfik Erdağı iki toplantıda da bulunmuyor.

Bu durum harem-selamlık toplantı için bu yola gidildiği görüşünü güçlendirirken Kadın Kolları Sorumlusu ve Kadın Kolları Başkanı arasında iletişimin nasıl bir yolla ve hiyerarşiyle kurulduğu ve burada 'namahrem' iletişimin nasıl önlendiği merak konusu.