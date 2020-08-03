Şebeke suyuna kurban atığı döküldü

Karamürsel'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalakdere Mahallesi'nde, şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve renginin değişmesi üzerine vatandaşlar durumu Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bildirdi. Mahalleye gelen ekipler, bölgede araştırma yaptı.

Mahalleye su verilen Valideköprü Arıtma Tesisi'nin kaynak olarak kullandığı derenin üst kısımlarında kurbanların kesiminin yapıldığı ve kurban atıklarının dereye döküldüğü bunun da derede kirliliğe yol açtığı tespit edildi.

Ekipler, Yalakdere, Taşağıl, Valideköprü, Semetler, Kızderbent ve Hayriye mahallelerine iletilen suyu keserek, derede cumartesi öğle saatlerinden itibaren temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelere tekrar temiz su iletilmeye başladı.