Sebahat Tuncel’e 'Erdoğan’a hakaret'ten hapis cezası

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) tutuklu eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e “Cumhurbaşkanına hakaret”ten 1 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme cezanın 11 ay 20 güne indirilmesine karar verdi.

DBP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Tuncel hakkında yaptığı bir konuşmadaki "Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır" sözleri gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten açılan davanın duruşması görüldü.

28 Ekim 2016 tarihinde yerlerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen eylemde yaptığı konuşmadan dolayı yargılanan Tuncel'in duruşması Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan Tuncel'in avukatı Şivan Cemil Özen, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında değerlendirilen şahsına ve yaptığı göreve yönelik alenen hakaret içermesi gerekmektedir, bu suç tipi açısından ben uluslararası mevzuatlara birçok defa mahkeme kararlarını inceledik. Müvekkil ‘Recep Tayyip Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır’ şeklinde iki cümle sarf etmiştir. Tabii ki bir tüm konuşmanın içerisinde bu iki cümleyi cımbızlayarak anlamından uzaklaşması anlamına gelecektir. Zira bu hususu ile ilgili AİHM'in Caltees İspanya kararında konuşmanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, konuşmanın içeriğindeki cümlenin öncesi ve sonrasına ilişkin bir tanımlama, bir tespit yapılması halinde bu hususun cümlenin içerisinden birkaç cümle çıkartılmak suretiyle hakaret suçu oluşturamayacağı, ifadenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür. İfadelerin müvekkilimizin kullandığı ifadeler, konuşmanın müvekkilin siyasetçi olduğu bir tespit ve olgulara dayandığı, bu olguların bir tespit olması sebebiyle ifade özgürlüğü kapsamındadır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim” dedi.

Mahkeme Tuncel'e “Cumhurbaşkanına hakaret”ten 1 yıl hapis cezası verdi. Tuncel'in “eylemini alenen işlediği” gerekçesiyle cezanın 1 yıl 2 aya çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasının 11 ay 20 gün indirilmesine hükmetti.

