Seattle'da polis isyan durumu ilan etti, 45 kişi gözaltına alındı

ABD’nin Portland kentinde eylemcileri dağıtmak üzere federal görevlilerin kullanılmasıyla alevlenen çatışmalar, komşu Washington eyaletine bağlı Seattle kentine de sıçradı.
Cumartesi günü Siyah Yaşamları Önemlidir eylemine saldıran polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, 45 kişinin gözaltına alındığı, 21 polis memurunun ise yaralandığı açıklandı.
Seattle polisi, göstericilerin inşaat halindeki bir gözaltı merkezi ile mahkemeyi ateşe vermeleri üzerine olayların isyan sınıflandırmasına girdiğini bildirdi.
Donald Trump’un talimatları üzerine geçtiğimiz Perşembe günü ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Özel Yanıt Takımı’na mensup federal görevliler Seattle kentinde konuşlandırılmıştı.