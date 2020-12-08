Scooter yasalaşıyor, kurala bağlanıyor

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın öncülüğünde hazırlanıp TBMM'ye sunulan ve bazı maddeleri görüşülen Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile Çevre Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifiyle, çevreci ulaşım araçlarının kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planları eklenecek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra 'skuter' de (e- scooter) hayatımıza girecek. Bisiklet ve skuter yolları araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geçiş üstünlüğü verilecek.

Özboyacı, kanun teklifinde skurter kullanımıyla ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında şu bilgiyi verdi: "Elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve normal bisiklet için ayrılan yollar var. Bu bisiklet yollarını araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıyoruz. Kanunen bunu yasalaştırıyoruz ve geçiş üstünlüğünü de skuterler ile bisikletlere vermiş oluyoruz. Teklife göre; skuterler saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak. Skuter firmalarının belediyeye ödeyecekleri işgaliye bedellerini de en düşük limitten hazırlayıp, hesaplayıp günlük 16 kuruş olarak tespit ettik. Böylece çevreci ulaşım araçları yaygınlaşacak, bisiklet yolları yapılacak. Elektrikli skuterlerin teşvik edilmesiyle karbon emisyonları ile sera gazı emisyonlarını oldukça azaltılmış olacak. İnşallah bu adımlar, hayata geçtiğinde ileride çok ciddi katkısını göreceğiz."

Trafiğe çıkmayacak

Bisiklet ve skuterlerin trafik güvenliğini tehlikeye atmayacağını da vurgulayan Özboyacı, ''Trafik güvenliğini riske atacak şekilde her yerde olmalarını doğru bulmuyoruz. Bunların yerleri bellidir. Trafik güvenliğini, araçları, yayaları ve kendilerini riske atmayacak şekilde bir planlama yapılması gerekiyor. Biz istiyoruz ki, oturulsun, ulaşım ana planına bisiklet master planını nasıl entegre ederiz, konusu teknik insanlar tarafından tartışılsın. Böylece çevreci ulaşım araçlarına çözüm bulunsun. Çünkü biliyorum, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok vatandaşımız, bisiklet kullanmak istiyor, bisiklet yolu olsun istiyor; ama bu imkana yetirince kavuşamıyor. İşte biz de belediyelere bu ödevi vermiş oluyoruz.