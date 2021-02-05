Sazlarını silah sandıkları iddiasıyla iki genci öldüren polislere para cezası!

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Kent Ormanı girişinde yaşları 15-18 arasında değişen 5 kişinin bulunduğu aracın polisler tarafından taranması sonucu yaşamını yitiren Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul'la ilgili davada karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme önce sanık polis Erkan Ekmekçi, Zafer Sağlam, Davut Bakır ve Kenan Akıl’a ayrı ayrı “bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı 24 bin 300 TL para cezasına çevirdi ve 24 taksit halinde ödenmesine karar verdi.

'Saz çalmak suç mu?'

Kararın ardından aileler sinir krizi geçirdi. Adliye önünde açıklama yapan Oğuzhan Erkul’un annesi Seyran Erkul, “Yavruma para biçtiler. Saz çalmak suç mu, türkü söylemek suç mu?” diyerek tepki gösterdi.

Erkul, “Oğlumun değeri para değil. Nerede görülmüş bir arabaya 36 kurşun sıkmak. Hani nerede adalet? Söyleyin suçumuz nedir? Oğlum ne suç işlemiş diye sorduğumda cevap vermiyorlar” dedi.

Barış Kerem'in annesi Melike Taş da, “Bizimle dalga geçtiler. Evlat onların değil ne güzel karar verdiler” dedi.

'Cezasızlıktan öte bu bir vur emridir'

Ailelerin avukatlarından Meral Hanbayat ise, bu kararın yargı tarihine kara bir leke olduğunu belirterek "İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi resmen polislerin sorgusuz ateş edebilecekleri emrini verdi. Cezasızlıktan başka ailelere bir işkencedir" dedi. Hanbayat "Onlarca kurşun araca, onlarcası ise çocuklara isabet etmiş. Atış sayısı ortada. Hedef gözeterek yapılmış. Aydınlık bir yerde onların çocuk olduğunu biliyorlar. Bu kadar basit mi çocuk öldürmek? Bu cezasızlıktan da öte bir ceza, bu bir teşvik. Bir vur emridir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Polisler Gazi Mahallesi Kent Ormanı çıkışında “dur ihtarına” uymadıkları gerekçesiyle yaşları 15 ile 18 arasındaki beş çocuğun olduğu aracı taramıştı. Olayda 18 yaşlarındaki Oğuzhan Erkul ile Barış Kerem yaşamını yitirmiş, araçta bulunan Demirhan Erkul, Ramazan Altürk ve Birkan Yüksel ise yaralanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında sanık polis Erkan Ekmekçi, sağ ön koltukta oturan kişinin bacaklarının arasında "uzun namlulu bir silah gördüğünü, bu silahın av tüfeğininkine benzer siyah bir kılıf içerisinde olduğunu ve bağırarak diğer polisleri uyardığını" söylemişti. Ekmekçi'nin "uzun namlulu silah" sandığını iddia ettiği cismin, araçtaki çocuklardan biri olan 17 yaşındaki Birkan Yüksel'in sazı olduğu ortaya çıkmıştı.