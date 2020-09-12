Sayma işlemini gerçekleştirmek için kaç nörona ihtiyaç var? 

Arılar söz konusu olduğunda beyin büyüklüğü çok önemlidir. Toplamda sadece bir milyon nöronları var, bu yüzden çok az beyin gücüne sahipler ve görevleri çözmek için çok verimli hesaplama algoritmaları uygulamaları gerekiyor. Buna karşılık, insanlar bilgi almaktan ve komutlar göndermekten sorumlu 86 milyar nörona sahiptir. Arıların nasıl sayıldığını anlamak için, Queen Mary Üniversitesi'nden Dr.Vera Vasas ve Berlin Wissenschaftskolleg zu’dan Dr. Lars Chittka, sadece dört nöronlu bir bilgisayarda çok basit bir minyatür “beyin”i simüle etti - gerçek bir arının sahip olduğundan çok daha az. Simüle edilmiş beyin, bir öğeyi yakından incelerken ve ardından bir sonraki öğeyi yakından inceleyerek küçük miktarları kolayca sayabilir, bu da arıların sayılmasıyla aynı şekilde devam eder. Bu, tüm öğelere bakan ve onları bir arada sayan insanlardan farklıdır. Araştırmacılar, bu akıllı davranışın karmaşık sayma görevini çok daha kolay hale getirdiğini ve arıların minimum beyin gücüyle etkileyici bilişsel yetenekler sergilemelerine izin verdiğini öne sürüyorlar. Dr. Vasas, “Modelimiz, saymanın genellikle yüksek zeka ve büyük beyin gerektirdiği düşünülse de en küçük sinir hücresi devrelerinin doğru şekilde bağlanmasıyla kolayca yapılabileceğini gösteriyor” diyor. Ayrıca "Hedefleri taramak için sayısal kavramlar yerine belirli uçuş hareketlerinin kullanılmasının arıların sayma yeteneğini açıkladığını öneriyoruz. Bu tarama, görsel girdiyi kolaylaştırıyor ve sayma gibi bir görevin çok az beyin gücü gerektirdiği anlamına geliyor." diye vurguluyor.

[BAA-Biyolojik Hareket ve Evrim]

Çeviri: https://brucelandonblog.wordpress.com/http-www-sci-news-com-biology-bees-counting-tasks-06753-html/?fbclid=IwAR0t1-HLU5lfyZyXVpLtSaPNSRR6L2Z2KHP0TCP55WMRsICkRskmkolIoKc