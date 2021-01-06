Sayıştay: Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait 4 bin 775 arsanın kaydı yok

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait arazi, bina ve tarla olmak üzere çok sayıda taşınmazın kayıp olduğu belirlendi. TBMM’ye sunulan Sayıştay’ın TKİ 2019 yılı denetim raporunda, TKİ’nin bilanço hesaplarında yer alan kayıtlara göre kurumun arsa ve araziler hesabında 51 kalem; yeraltı ve yerüstü hesabında 105 kalem; binalar hesabında 236 kalem olmak üzere toplam 392 taşınmaz kaydının olduğu; kurum bünyesinde 4 bin 775 arsanın da kayıtlarda yer almadığı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, ayrıca Sayıştay raporunda TKİ adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) sorgu yapıldığında Türkiye genelinde tapusu TKİ Genel Müdürlüğü’ne ait toplam 13 bin 720 adet taşınmazın bulunduğu belirlendi.

'Kayıtlar denetlenmeli'

Sayıştay raporunda; konu üzerinde yapılan incelemede kurumun kamulaştırma nedeniyle edindiği arsa, arazi ve tarla vasıflı taşınmazlarla ilgili kayıtların yanlış tutulduğu belirlendi. Denetim raporunda; kurum bünyesindeki bazı binaların resmi kayıtlarda arsa olarak yer aldığı tespit edildi. Raporda; tapu kayıtlarında TKİ uhdesinde görünen taşınmazların tamamının muhasebe kayıtlarında olup olmadığının TAKBİS üzerinden denetlenmesi gerektiği ve kapsamlı bir muhasebe dışı envanter çalışması yapılması gerektiği önerildi.