Savulun: Fransız Hüdaverdi ırkçılık yapmaya geliyor

Dün Anadolu Ajansı’nda çıkan habere göre Fransız sağcı komedyen Dieudonné M’Bala Tayyip Erdoğan’a mektup yazıp Türkiye’den siyasi sığınma talep etmenin hazırlığı içinde. “Hüdaverdi”nin (madem Türkiye’ye geliyor, adını Türkçeye böyle çevirebiliriz) sözde mağduriyetinin kendisiyle kısa bir söyleşi yapan AA muhabirinin ilgisini çektiği haberdeki her cümlede kendini belli ediyor. Fransa’da hakkında açılan sayısız hakaret, ırkçılık ve dolandırıcılık davasına rağmen sözde mizahçı “Hüdaverdi”nin AKP basınında nasıl pohpohlandığını geçen ay ele almıştık.

Haber Fransız ırkçılarının buluşma noktası İstanbul

‘Fransa'da ifade özgürlüğü yok'

Ölüm tehditleri aldığını öne süren ve gösterilerinin engellendiğini söyleyen Hüdaverdi, şu sonuca varıyor, “Fransa'da eleştiriyle ilgili çifte standart uygulanıyor. Artık Fransa'da ifade özgürlüğü yok gibi hissediyorum.” Üstelik, AKP’nin suyuna gitmekten geri kalmıyor, “İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yapılıyor mesela ve bunlar devlet desteği alıyor. Charlie Hebdo gibi. Ama bana destek vermedikleri gibi gösterilerimi yasaklıyorlar.”

Irkçılığı tescilli komedyene göre Fransa’da yaşadığı zorlukların sebebi kendi karanlık düşünceleri değil de “Afrika kökeni”. Bunu şu biçimde açıklıyor, “Charlie Hebdo dergisi sistematik olarak beni maymun, beyni olmayan insan gibi çiziyor. Bana yapılan ırkçılık, Müslümanlara karşı yapılan ırkçılığa benziyor. Artık bu ırkçılık benim için katlanılamaz düzeye geldi ve artıyor.”

Hüdaverdi’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Yahudi Soykırımı’nı defalarca inkar ettiğini, Yahudileri hedef alan terör saldırılarını övdüğünü, vergi kaçırdığını, karşılıksız temizlik ürünü satışı ve kripto para dolandırıcılığına bulaştığını bilmesek (yukarda hatırlattığımız haberdeki ayrıntılara bakabilirsiniz) bir an için kendisinin söz konusu ırkçılığın faili değil mağduru olduğuna inanası geliyor insanın...

Savulun: Hüdaverdi geliyor!

AA’da çıkan haberin sonunda Hüdaverdi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “büyük bir saygı duyduğunu,” Türkiye’de “ifade özgürlüğünün anayasal olarak koruma altına alınmış” olduğunu ve Türkiye’nin “Fransa’ya göre daha modern bir ülke” olduğunu ifade ediyor. Okuyucularımıza kötü haber: tencere yuvarlanıp kapağını bulacak ve Hüdaverdi’nin adı ülkemizde daha çok duyulacak gibi görünüyor.

Bir ay önce Gerçek Hayat adlı yandaş basın organında ırkçı komedyenle yapılan söyleşide şu sözlerle Sabetaycılar’dan yakınılmıştı: “İlginç bir noktaya parmak bastınız. Bizde de ‘dönme’ diye bir kavram var. Müslüman gözüken bir Yahudi cemaatinin mensupları bunlar. Sayılarına nispetle hayli etkinler.” Hüdaverdi’nin ülkemizde her taşın altından bir “siyonist komplosu” çıkarıp çıkaramayacağını ve kimleri hedef alacağını kestirmek şu an için mümkün değil. Kesin olan, kendisinin Türkiye’ye “siyasi sığınma” talebinin ülkemiz gericiliğince büyük bir heyecanla karşılanacağı ve bu karanlık saçan sözde mizahçının açtığı ortanın Ankara’daki saray tarafından Paris’teki saraya karşı “ifade özgürlüğü” golüne çevrileceğidir.