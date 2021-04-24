Savcılıktan Thodex açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex vurgunuyla ilgili açıklama yaptı

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

DHA'da yer alan habere göre Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurtdışına çıktığının resmi belge ve kayıtlarla doğrulandığı, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirtildi.

'120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor'

İlk bilgilere göre şirketin 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurtdışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlendi.

Dolandırıcılık iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki hesaplarına el konulmuştu.