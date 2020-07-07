Savcılık muhalif kadınları hedef alan çirkin paylaşımı 'ağır eleştiri' sayarak takipsizlik kararı verdi

Oyuncu Berna Laçin, gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avukat Feyza Altun hedef alan çirkin paylaşımlar savcılık tarafından ağır eleştiri sayıldı. Soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, "tehdit suçu bakımından atılı suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığı" belirtildi.

Takipsizlik kararında Yargıtay kararlarına da atıfta bulunularak, söz konusu davranışın “ağır eleştiri niteliğindeki davranış”, “kaba söz” ve “kaba ve nezaket dışı hitap tarzı” olduğu belirtilerek, bu tür davranışların hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu.

Kararda ayrıca, “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Büyük tepki çeken çirkin paylaşım hakkında oyuncu Berna Laçin de savcılığa şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan Kadir G., hakkında “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 12 maddelik sosyal medya etik kurallarını açıkladıktan sonra ‘Etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanmaya başladığını duyurmuş, bunun üzerine birçok sosyal medya hesabı profiline işaret eklemeye başlamıştı.

İşaret yer alan bazı hesaplar muhaliflere taciz ve hakaret içerikli mesajlar paylaşmıştı.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, ekran görüntülerini paylaştığı tweet’leri alıntılayarak Mahir Ünal’a hitaben “Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım” diye yazmıştı.

Ünal'ın sosyal medyada etik kurallara uyan milli hesaplar diye adlandırdığı ve muhalif isimlere yönelik hakaret ve tehditlerle gündeme gelen "yeşil top"lu hesaplardan vazgeçilmişti.