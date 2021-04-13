Savcıdan doktora: Bana akıl verme, bak seninle nasıl uğraşacağım

Dün öğleden sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne Ortopedi polikliniğine muayene olmak için giden Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, iddiaya göre ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel'e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi.

Günel'in bunu reddetmesi üzerine yaşanan durumu Günel şöyle anlattı;



"Bugün odamıza izinsiz girme olayı yaşandı. Başka bir hastayı muayene ederken kapı şiddetli bir şekilde çalındı. Sekreterim Defne hanım kapıya doğru yönelmiş. Defne hanımı iterek içeri girmiş, ‘Ben başsavcıyım’ diyerek içeri giriş yapmış. Ben hastanın işini bitirdiğimde beni acilden aradılar. Acilden arandıktan sonra tam telefonu kapattığım an ‘Bana bakacak mısın’ diye biri seslendi. Kendisine dönüp ‘Sorun neydi?’ dedim. Kendisi, başka bir hekim arkadaşımıza daha önce muayene olduğunu, kontrol zamanının olduğunu, kontrolünün yapılmasını istediğini söyledi. Bu işlerde ilk doktoronuz kimse ondan randevu almanız lazım dedim. Durumunuz acil değil diye belirttim.

Şahıs, ‘Bana akıl verme, bana bakacaksın’ diye bir girişimde bulundu. Çok şaşırdım. Böyle bakmamız mümkün değil dedim. ‘Ben Cumhuriyet başsavcıyım, seninle uğraşırım’ dedi. Bizim kendi haklarımız var dedim. Gerekli yerlere gidip şikayette bulunabileceğini söyledim. Bunun üzerine şahıs odadan çıkmadı. Sesini yükseltip parmak sallamaya başladı. Normal yolla konuşmama rağmen bana bağırarak konuşma demeye başladı. Beyefendi, sizinle diyalog kuramıyorum’ deyip odadan çıkıp gittim.

Geri döndüğümde bir baktım ki bizim polikliniğimiz kapanmış. Hastaların hepsi kapının önünde bekliyor. Biz anahtarımızla içerip girip bir baktık, savcı bey orada oturuyor. ‘Bakın, diğer hastaların işini yapmamızı engelliyorsunuz, nüfuzunuzu kullanarak diğer hastaların sağlık hakkını işgal ediyorsunuz’ dedik. Sinirlendi, bağırmaya, parmak sallamaya başladı. Böyle olunca güvenliği çağırdık. Güvenlikten 2 kişi geldi. Herkesin gözü önünde dışarı çıkmasını istedim. ‘Ben gerekli yerleri aradım, bak nasıl sana kendime baktıracağım, seninle ilgileneceğim’ diye tehditler savurdu. Odadan çıkıp gittim. Hastanenin başka birimleri şahsı dışarı çıkardı."

Polikliniğe döndükten sonra karakoldan çağrıldığını öğrendiğini belirten doktor Kemal Gökhan Günel, “Hastalara bakarken öğrendim ki mevcutlu bir şekilde karakoldan isteniyormuşum. Tamamen keyfi bir uygulama şeklinde. Biz adam öldürmedik, kimseyi yaralamadık, sadece usulsüz sıra isteyen birisine sıra vermemiz mümkün değil diyerek ters kelepçeyle sorguya götürülmem gerekiyormuş. Ben hastanede bu arada nöbetçiydim. Hastanede nöbetimi bırakıp gitmek zorunda bırakıldım” dedi.



Doktor Günel, sekreteriyle birlikte Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermek için nöbetini bırakıp gitmek durumunda bırakıldı.

Hekim Günel’e destek için adliyeye giden Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Şemsi Soner Özdemir, “Arkadaşımızın bir suçu, hakareti yok. Böyle bir uygulamanın uygunsuzluğu üzerine toplandık. İfadeler alındı, serbest bırakıldı. İki taraf birbirine davacı oldu” açıklamasında bulundu.

Doktor Günel’e bu süreç esnasında Osmaniye Tabip Odası Başkanı, hastane idarecileri ve birçok meslektaşı destek oldu.

Başsavcıdan itiraf gibi açıklama: O beni hastaneden çıkarttı, ben de onu gözaltına aldırdım

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, konuyla ilgili açıklama yaptı. Savcıyla ilgili iddiaları reddeden Tekne şunları söyledi:

“Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Osmaniye Cumhuriyet Savcısının muayene talebini yerine getirmeyen doktorun gözaltına alındığı haberleriyle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."