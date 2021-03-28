Savcı Özlem Salkım yaşamını yitirdi

Yozgat’ta 24 Mart’ta evinde arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, silah, evde bulunan astsubay A.M.’ye aitti.

Gözaltındaki savcı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. ifadelerinde, “Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. O sırada silah patladı” demişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kamu görevlisi serbest kalmıştı.