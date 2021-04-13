Savcı, Deniz Çakır'ın beraatini istedi

Oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı türbanlı kadınları taciz ettiği iddia edilmişti.

Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın bu suçtan beraatini talep etti.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği, olay günü Çakır'ın yanında bulunan arkadaşı H.S.C'nin bilgisine başvuruldu.

'Nitelikli hakaret suçundan yargılanmalı'

Tanık beyanının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanık Çakır'ın, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanmasının istendiği hatırlatılarak, suçun oluşması için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen özelliklere sahip ve halkın bir kesimini oluşturan gayrimuayyen sayıdaki kişilerin aşağılanması, tahkir edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu maddede kamu barışını korumak amacıyla halk kesimlerinin alenen aşağılanmasının suç olarak tanımlandığına vurgu yapılan mütalaada, "Bu fıkradaki suçun oluşması için bir topluluğun, maddede belirtilen sebepler, ırk, din, mezhep, cinsiyet, sosyal sınıf ve bölge farklılığına dayanarak aşağılanmış olması gerekir. Bunların dışındaki bir gerekçeyle halkın bir kesiminin aşağılanması halinde bu suç oluşmayacaktır" denildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına, mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunan bir kısmı başörtülü 7 kadın, 30 Aralık 2018'de, Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezindeki bir kafede oturdukları sırada oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğunu iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında Deniz Çakır'ı hedef almış "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir" demişti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit TV, oyuncu Deniz Çakır’ın, “İçkili bir halde gittiği kafede yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına ‘Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!’” dediğini ileri sürmüş, hedef almıştı.