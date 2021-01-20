Savcı açık açık tehdit edildi, Cumhur İttifakı için susma kararı alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak günü evinin önünde 5 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Saldırının ardından Ankara Ülkü Ocakları Orta Öğretim Birim Başkanı Abdurrahman Gülseren gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan aracın da Ankara Ülkü Ocakları Başkan Vekili Musa Şahin'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerin ortaya çıkmasının ardından MHP yöneticileri soruşturmayı yürüten savcı Alparslan Tufan’ı açık açık tehdit etmişti.

"Alpaslan Tufan neyi amaçlamaktadır? Savcı Tufan’a bizim öncelikli tavsiyemiz hukuka riayet etmesi, devamında da elaleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda kulaç atmamasıdır" sözleriyle hedef alınan savcıya yönelik tehditler için soruşturma açılmayacağı öğrenildi.

Alican Uludağ'ın "Ankara Gazetecisi" sitesinde yer alan haberine göre, Ankara Adliyesi’nde savcının tehdit edilmesine ilişkin konu görüşüldü. Ancak savcıya tehditlere karşı “soruşturma açmama” kararı alındı. Yani bir Cumhuriyet savcısının açıktan tehdit edilmesi, hedef gösterilmesi “suç” olarak görülmedi.

Habere göre, gerek Adalet Bakanlığı, gerek HSK gerekse de Ankara Başsavcılığı’nın bu olaya karşı sessiz kalmasıyla ilgili kulislerde ilginç yorumlar yapıldı. MHP’lilerin savcıyı tehdit etmesine karşın herhangi bir açıklama yapılmamasının perde arkasında, olası açıklamanın Cumhur İttifakı’na zarar vereceği endişesinin yattığı öğrenildi.