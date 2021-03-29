Satışa devam: 100 milyonluk TL'lik kamu taşınmazı satışa çıkarıldı

Milli Emlak’ın, Bodrumda satışa çıkardığı 63 milyon lira değerindeki taşınmazının 40,5 milyon liralık bölümü doğal ve arkeolojik sit alanı.

Haber Merkezi

Bugün Resmi Gazetede Hazinenin ve Denizli Büyükşehir ile Ankara Akyurt belediye başkanlıklarının taşınmaz satış ihale ilanları yayımlandı.

Bordum Milli Emlak Müdürlüğü Bodrum Konacık ve Gökburun’da 27.159 M² yüzölçümü büyüklüğündeki arsa ve zeytinlik cinsi taşınmazlarını 63 milyon 135 milyon lira tahmini bedel üzerinden 14 ve 15 Nisan 2021 günü yapılacak ihaleyle satacak.

Konacık’da 5,542 M² yüzölçümü büyüklüğündeki iki arsadan en az 11 milyon 305 bin lira; Gökburun’da 16.075 m² yüzölçümlü zeytinlik ve 2.Derece Doğal; 3. Derece Arkeolojik SİT statüsünde olan 4 taşınmazının satılmasından ise 40 milyon 525 bin lira olmak üzere toplam 63 milyon lira gelir bekleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3,452 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazından en az 6 milyon 250 bin lira gelir bekliyor.

Ankara Akyurt Belediye Başkanlığı’nca 8 Nisan günü yapılacak ihalede ise Güzelhisar ile Balıkhisar Mahallelerindeki toplam 95,493 m² yüzölçümlü taşınmazının satılmasından 26 milyon 345 bin lira gelir bekleniyor.