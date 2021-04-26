Çernobil Nükleer Kazası'nın yıldönümünde Roberto Chile ve Maribel Acosta Damas'ın yönettiği ve Küba'nın önemli insani destek programlarından biri olan Çernobil Çocukları'nın Rehabilitasyonu Programını konu alan belgeseli "Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk" José Martí Küba Dostluk Derneği ortaklığı ile soL TV ekranlarında.
'Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk' belgeseli soL TV'de
Küba'nın Çernobil Çocukları'nın Rehabilitasyonu Programını konu alan 'Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk' adlı belgesel soLTV'de...
Haber Merkezi