'Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk' belgeseli soL TV'de

Küba'nın Çernobil Çocukları'nın Rehabilitasyonu Programını konu alan 'Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk' adlı belgesel soLTV'de...

Haber Merkezi

Çernobil Nükleer Kazası'nın yıldönümünde Roberto Chile ve Maribel Acosta Damas'ın yönettiği ve Küba'nın önemli insani destek programlarından biri olan Çernobil Çocukları'nın Rehabilitasyonu Programını konu alan belgeseli "Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk" José Martí Küba Dostluk Derneği ortaklığı ile soL TV ekranlarında.

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