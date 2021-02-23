Saros'ta tahribat bilirkişi raporlarına rağmen devam ediyor

BOTAŞ dış ticaret şirketi, üç bilirkişi heyetinin raporuna rağmen Saros kıyılarını tahrip etmeye ve denizi doldurmaya devam ediyor.

Saros Gönüllüleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendisinin ilan ettiği Saros Özel Çevre Koruma Bölgesindeki bu tahribata ses çıkarmadığını vurguladı.

Saros Gönüllüleri, BOTAŞ'ın, üç ayrı bilirkişi heyetinin hazırladıkları raporlarla projenin hem ÇED raporunun hem de imar planlarının birçok açıdan hukuksuz olduğunu bilimsel kanıtlarla ortaya koymasına karşın tahribata devam ettiğini aktardı.

Üç bilirkişi raporu da olumsuz cevap vermişti

Saros Körfezi’ne yapılması planlanan Sazlıdere FSRU Limanı için üçüncü bilirkişi raporu da geçtiğimiz ay olumsuz olarak sonuçlanmıştı.

Saros Gönüllüleri Dayanışması Sözcüsü Mürşide Çoban, Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Edirne İdare Mahkemesi'nin bilirkişi raporuyla haklı mücadelemizi göreceğine ve yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz” demişti.