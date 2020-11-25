Saros Körfezi'nde liman inşaatı gizlice başlatıldı

Saros Körfezi’nde hakkında iptal davası devam eden ve bölge halkı tarafından karşı çıkılan tarafından Saros FSRU Gemi İskelesi projesinde inşaat başladı.

Bölgeye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından Saros FSRU Gemi İskelesi yapılması planlanıyor.

Binlerce imza toplandı

Saros Gönüllüleri'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler de yurttaşların tepkisini çekti.

Saros Gönüllüleri haberi kendi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"1038 kişiyi temsilen açılan dava sürecimiz devam ederken, bilirkişi raporumuz var iken, 45 bin üzerinde ıslak imza, 70 bin üzerinde FSRU istemiyoruz diye haykıran vatandaşın imzası yok sayılarak inşaata başladılar. #sarosumadokunma"

'Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız'

Saros Gönüllüleri adına soL'a konuşan Av. Bülent Kaçar ise "Proje hakkında yapılan bilirkişi raporu oy birliği ile reddedilmesine karşın firma 2. ÇED raporunu arkasına alarak dün inşaata başladı. Bu hukuk kurallarını hiçe saymaktan başka bir şey değildir. Saros Gönüllüleri olarak başlatılan inşaatı durdurmak için yarın Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız" dedi.

'Saros'ta sermayenin talanına boyun eğmeyelim'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Edirne Keşan örgütü de konuyla ilgili açıklama yaptı.

TKP'nin "Saros'ta sermayenin talanı programına boyun eğmeyelim" başlıklı açıklaması şöyle:

"Edirne’nin Keşan ilçesinde Sazlıdere ve Gökçetepe Köyleri arasına yapılması planlanan (FSRU) Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanın yapımına itiraz edilmesi davası devam ettiği halde yapına başlandı. Daha önce ÇED (Çevre Etkileri Değerlendirme) toplantısı halkın yoğun itirazları nedeniyle yapılamamış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ı ÇED toplantısı yapılmış gibi gösterip hukuksuz bir şekilde ÇED olumlu kararı verip FSRU limanı yapımına onay verildi. Bakanlığın yapmış olduğu hukuksuzluğa karşı açılan iptal davalarında, bilirkişi olan onlarca bilim insanı oy birliği ile FSRU limanı yapına olumsuz rapor sundu. Buna rağmen Danıştay’ın kararı beklenmeyip 2. ÇED raporu hazırlandı. Bakanlık 2. ÇED sürecini oldu bittiye getirip ÇED olumlu kararı vererek bir hukuksuzluğa daha imza attı. 1038 kişinin açmış olduğu iptal davası devam ederken, olumsuz bilirkişi raporu varken, 45 binin üzerinde yapılmaması için ıslak imzası yok sayılarak FSRU limanı inşasına başlandı.

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 22.01.2018 tarihinde onaylanmıştır. Saros özel koruma kanunları ile korunan bir bölge. Kendi hazırladıkları iç tüzükleri bile atlayıp yasalara karşı gelerek Saros bir felakete sürüklenmek isteniyor. Halkın tepkisine rağmen Saros’un tüm güzellikleri sermaye sınıfının rantına, talanına açılmak isteniyor.

Sermaye bu yağma planı ile büyük bir çevre felaketine de yol açmaktadır.

TKP Keşan örgütü halkımızı bu yağma ve çevre katliamına karşı mücadeleye çağırmaktadır."