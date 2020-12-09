Sarkozy'nin 4 yıl hapsi istendi

Savcılık, dünkü ifadesinde kendisine karşı açılan soruşturmalar hakkında bilgi edinmek için eski yargıç Gilbert Azibert'e rüşvet vermek dahil tüm suçlamaları reddeden Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 2 yılı tecil edilmiş 4 yıl hapis istedi.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Azibert için de benzer cezalar talep edildi.

Avukat Herzog'nin ayrıca 5 yıl süreyle meslekten men edilmesi istendi.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Eski Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da Ziad Takieddine de, 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Sarkozy, geçen ay yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.