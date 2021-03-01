Sarkozy 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sarkozy hakkında, "kendisinin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddiaları üzerine soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.