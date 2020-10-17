Sarkisyan'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan diyaloğu reddederse Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımaya hazır olduklarını söyledi. Sarkisyan, ateşkes sürecinin başlaması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kommersant’a konuşan Sarkisyan, “1994 yılında ateşkes imzaladık ve Minsk süreci başladı. Ermenistan ‘Süreci zorlaştırmamak için Dağlık Karabağ’ı tanınmasını askıya alacağız, müzakerede bulunacağız ve sonunda da Dağlık Karabağ’ın statüsü üzerinde anlaşacağız’ açıklamasını yaptı. Yani Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımaması, meseleyi barışçıl müzakereler yoluyla çözmek istemesiyle bağlantılı” dedi.

Sarkisyan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu böyle bir tünel. Tünelin sonunda, Dağlık Karabağ ile ilgili sorunların barışçıl yolla çözümüne ilişkin ışık varsa ileriye doğru gidilebilir. Işık yoksa, Azerbaycan’ın Türkiye’nin desteğini alarak hiçbir şekilde müzakere yoluna girmeyeceği açık hale gelirse, Ermenistan doğal olarak Karabağ’ın bağımsızlığını tanıyacaktır.”

'Suriye’deki gibi bir savaşa dönüşebilir’

Rusya’nın arabuluculuğuyla Moskova’da varılan anlaşmaların yalnızca iki tarafın da istemesi halinde işlemeye başlayacağını söyleyen Sarkisyan, aksi takdirde Dağlık Karabağ’daki krizin neredeyse Suriye’deki gibi geniş çapta bir savaşa dönüşebileceğini savundu.