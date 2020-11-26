Şarkısıyla kadınları hedef alan Evcimik: Hiç pişman değilim

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde yayınladığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısıyla tepkilere yol açan Yonca Evcimik “Hiç pişman değilim” dedi.

Evcimik “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” sözlerinin yer aldığı şarkısına gelen tepkileri beklediğini belirterek kendisine “trol saldırı” yapıldığını iddia etti.

Evcimik “Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar” ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Esin Övet'e konuşan Evcimik, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım Esin. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" diye konuştu.

'Pek güzel oldu'

Şarkıda ne anlatmaya çalıştığının sorulması üzerine Evcimik şunları söyledi:

"Ben üçüncü kadınları anlatıyorum. Şimdi kadınlar susuyor. Bunu okuyup da, bunu yazıp da ‘Vay be helal olsun, ben de böyle düşünüyorum’ diyen kadınlar çok. Şu an çıkamıyor korkuyorlar. Ama çıkacaklar. Bu kadınlar bana ‘İyi ki yapmışsın’ diyecekler. Ki ben de iyi ki, yapmışım. Tam da hayal ettiğim gibi oldu. Bir gram pişman değilim. İnsanlar anlayacak konuşa konuşa, dinleye dinleye. Beni anlayacaklar. Yeter ki, konuşulsun. O üçüncü kadınlar konuşulsun. Kadının düşmanı olan kadın konuşulsun ki bunlar olmasın. Bir kadının öldürülmesini, bir kadının taciz edilmesini kim ister ki, ben böyle bir şey yazdıysam bunu desteklemiş olamam değil mi? Kırk yıldır bu piyasada olan biri olarak bunu yapmış olmam için delirmiş olmam lazım. İnsanlara ‘Ahlak dersi mi vereceksin?’ diyor. Bana küfür ediyor. Etsin varsın umurumda değil. Ben tepki bekliyordum bu kadar hızlı beklemiyordum. Pek güzel oldu. Şimdi işte konuşulacak konuşulmayan bazı şeyler.. Kaldı ki bu yapılan trol saldırı.”

"Kadınlara 'yeter artık, çekme, kalk ayağa' diyorum. Kadının kadına düşmanlığına da kalkın ayağa demek istiyorum" diyen Evcimik, "Kadınlar da tacize uğramasın, erkekler de. Esin senin başına hiç gelmedi mi böyle bir şey Allah aşkına. Arkasındaki üçüncü kadına diyorum. 'Mesaj atma kocama'. O kadın yüzünden de oluyor bütün bunlar. Mart ayından bu yana hazırlanıyor. Ben kötü olacak bir iş yapar mıyım? Başak burcuyum. Titizim, dikkatliyim. Ben o üçüncü kadını konuşmamız gerektiğini anlatıyorum. Şarkıyı paragraf paragraf okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.