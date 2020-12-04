Sarıyer Belediyesi işçileri: Toplu sözleşme hakkımız engellenemez

696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçişleri yapılan Sarıyer Belediyesi işçilerinin Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu sözleşme süresi 30 Haziran’da sona erdi.

Kadroya geçtikten sonra sendikal örgütlenmeye giden ve Genel-İş’e üye olan yaklaşık 1700 Sarıyer Belediyesi işçisi ise yasal süreç olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yetkisi başvurusunda bulunmuştu. CHP’li Sarıyer belediyesinin yetkiye itiraz davası açması üzerine süreç beklemeye alınmıştı. Davanın işçilerin kazanımıyla sonuçlanması üzerine ise Başkan Şükrü Genç Yargıtay’a itiraz başvurusunda bulundu.

Sarıyer Belediyesi işçileri ise belediyenin tüm engelleme çabalarına rağmen TİS hakları için mücadele etmeye devam ediyor.

Son olarak hazırladıkları bildirilerle seslerini Sarıyer halkına duyuran işçiler, sosyal medya hesapları aracılığıyla da boyun eğmeyeceklerini ve haklarını alana kadar mücadele edeceklerini açıkladılar.