Sarıgül'ün il başkanından AKP çıkışı: 20 sene biz de iktidarda kalsak biz de yorulurduk

Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Adana İl Başkanı Hakan Malgaf, "İktidar çok yoruldu. Türkiye'de gerçekten bir değişime ihtiyaç var. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan yıkmak dökmek için değil, varolanında üstüne koyarak daha da güzelleştirmek istiyoruz" dedi.

'20 sene biz de iktidarda kalsak biz de yorulurduk'

"20 sene biz de iktidarda kalsak biz de yorulurduk diye düşünüyorum" diyen Malgaf, "Çok uzun bir süre. Bakıyorsunuz şimdi Türkiye'de gerçekten bir değişime dönüşüme gerek var. Artık yeni bir heyecana, yeni bir enerjiye, özellikle başarı yolunda çok iyi bilen lidere ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

'Sağlıkta iktidar çok başarılı olmuştur'

İktidarın övgülerde de bulunan Malgaf şöyle konuştu:

"Bizim de tam ilkemizde yazdığı gibi geliştirme politikası var. Yani biz gelelim şunu yıkalım, şunu yok edelim. Böyle bir derdimiz yok. Biz var olanın üstüne daha nasıl güzellik yapabiliriz. Sağlıkta iktidar çok başarılı olmuştur tamam çok güzel. Sahip çıkalım ama ekonomiye çok büyük zararlar vermiştir. O zaman orayı düzeltin. Biz daha iyisini yapalım, biz daha iyisini yapmak için gelelim, amacımız bu olması gerekiyor. Yoksa bir dönem görüyoruz, şu anda biz başarılıydı da şimdi başarısız oldu. Öyle bir şey olmaz ona da karşıyız. İyiyi biz yaptık kötüyü baştaki yaptı. O da olmaz ekiptiniz birlikte yaptınız. O zaman atılan temeller bugün kendini gösteriyor. Eğer o zaman başarı varsa hepinizin başarısızdı ama başarısızlık oluştuysa yine bu tüm ekibin başarısızlığıdır."