Sarıgül'ün 4 Ocak'ta kurulacak partisinden 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Eski CHP ve DSP'li Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi"ni (TDH) partileştirme kararı aldı.

Ankara'da genel merkez binasını tutan Sarıgül, en geç 4 Ocak'ta partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermeyi planlıyor.

Uzun yıllardın Sarıgül ile birlikte çalışan ve TDH'de Genel Sekreterlik görevini üstlenen eski CHP Milletvekili Hasan Aydın, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a açıklamalarda bulundu.

Yeni partinin kuruluş sürecini anlatırken, "Cumhur İttifakı içinde yer alacakları" iddialarına da yanıt verdi.

TDH'nin Ankara, İstanbul dahil 52 ilde örgütlendiğini ve 4 Ocak'ta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini belirten Aydın, TDH'nin yaklaşık 10 yıl önce kurulduğunu söylerken, aynı yıl CHP'deki genel başkanlık değişimini de dikkate alarak "bir bölen" olmamak için partileşmediklerini dile getirdi.

Aydın, "Aradan 10 sene geçti. Türkiye uçuruma doğru sürükleniyor, kimsenin umurunda değil. Liderler, sultasını kurmuş; milletvekillerini, belediye başkanını atıyor" dedi.

Aydın, "Cumhur İttifakı" içinde yer alabileceklerine ilişkin yorumlarına ise tepki gösterdi:

"Demokrat kesimden bize oy kayışını engellemek için bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu söyleyenler zırvalıyor. Hasan Aydın'ın olduğu yerde böyle bir şey olabilir mi, olma ihtimali olabilir mi, olamaz. Biz demokrat, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik cumhuriyetin temel ilkelerini yaşatma noktasında hayatını feda etmeye hazır bir grubuz."

Hasan Aydın, parti kurma kararında, bir sonraki seçimlerde seçmenin mevcut partileri "silip süpürecek olması"na bağladı. "Önümüzdeki seçimlerde 2002 yeniden yaşanacak" diyen Aydın, seçmenin mevcut partilerden umudunu kestiğini ve kendilerinin bu eksikliğe yanıt vermek için harekete geçme kararı aldığını söyledi.