Sarıgül'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Değişim Partimiz, yapılacak ilk seçimde ittifak yapacaktır. Biz en geniş ittifakı yapacağız. Biz bütün Türkiye ile ittifak yapacağız. Hiç bir bölge, mezhep, kültür farkı gözetmeden Türkiye'mizle ittifak yapacağız. İttifak yapan partiler özellikle muhalefet partileri oylarını gizleyen, kendi koltuklarını korumak isteyenler, oylarının gerçeğinin görünmesine sempatik bakmayanlar" diyen Sarıgül, "O nedenle Türkiye Değişim Partisinin bir oyu bile kıymetlidir. Biz kendi adayımızı çıkaracağız, kendi adayımızla seçime gireceğiz. Biz Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya geldik. Bizim adayımız fark yaratacak, bizim adayımızın farkı olacak" ifadesini kullandı.

Sarıgül, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ise, "Partimiz öylesine demokratik ki o gün geldiği zaman bütün kurullarıyla detaylı bir şekilde tartışacak, kararını en güzel şekilde verecek" yanıtını verdi.