Sarıgül DSP'den istifa edip yeni parti kuracağını açıkladı

Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP üyesi Mustafa Sarıgül, 31 Mart seçimlerinde Şişli'den aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek DSP'ye katılmıştı.

Sarıgül, şimdi de DSP'den istifa ederek kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştireceğini açıkladı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a açıklama yapan Sarıgül, "2010'da TDH'yi partileştirmedik. CHP yeni bir rüzgar aldığı için yolu açtık ama açtığımız yolda yeteri kadar yürüyüp tek başına iktidar olamadılar. İktidar olamayınca yeni bir yol açmak lazım. Yeni bir yol bulmak lazım. Yeni yol, TDH'dir" dedi.

Sarıgül, Cumhur İttifakı'na yakın olduğu yönündeki soruya ise, "Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz, TDH'nin görüşleri olur. Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız. Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına partimizin kurulları karar verecek" yanıtını verdi.