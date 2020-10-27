Sarıgül DSP'den ayrıldı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, resmi Twitter hesabından "Kalplerimiz Türkiye İçin Atacak" başlığıyla paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum. Ülkemizi her cephede içine düştüğü ağır buhrandan çıkarıp yeniden şahlandırmak amacıyla Ecevit'imizin barışa ve umuda yolladığı güvercinler gibi baba ocağından askere uğurlanan bir gencin duygularıyla DSP'den ayrılıyorum. Bu yolculuğun zor ve çileli olduğunun naza, bahaneye ve yorgunluğa yer olmadığının bilincindeyim."

