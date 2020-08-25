Sarıgazi festivali çağrı toplantısının sonuncusu yapıldı

Sarıgazi festivali için bir süredir devam eden toplantıların sonuncusu bugün gerçekleşti.

İçlerinde TKP'nin de bulunduğu çağrıcı 6 kurum başka siyasi parti, dernekler ve muhtarlar ile bugün bir araya geldi.

HDP ilçe bürosunda yapılan toplantıda festivalin örgütlenme nedenleri konuşuldu. Sarıgazi festivalinin geçmiş deneyimleri ve kadın meselesinin derinlemesine incelendiği toplantıda dünyada kapitalizmin girdiği çıkmaz ve Türkiye'nin durumu üzerine sunumlar yapıldı.

Festivalin hijyen koşullarına ve sosyal mesafeye uyularak yapılması konusu toplantının önemli gündemlerinden birisiydi.

Bir sonraki geniş ölçekli festival hazırlık toplantısı 2 Eylül tarihinde olacak.