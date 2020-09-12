Sarı Yelekler yeniden sokaklara çıktı

Fransa'da Sarı Yelekler'in başkent Paris başta olmak üzere yeniden sokaklara çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydanda ve çevresindeki caddelerde polisle eylemciler arasında arbede yaşanırken polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 222 kişi gözaltına alındı.

Paris’teki eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Başkentteki eylemler nedeniyle de 30 kadar metro istasyonu kapatıldı.

Strazburg, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.