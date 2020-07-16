Sarı yazma isyanının zaferi: Cide Loç Vadisi'ndeki HES'ci şirketin, Danıştay başvurusu da reddedildi

Kastamonu'nun Cide İlçesi Loç Vadisi'ne OR-YA Elektrik tarafından yapılmak istenen HES projesi, halkın büyük tepkisi ile karşılanmıştı.

Projenin ÇED olumlu raporu Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından da iptal edilmişti.

Ancak şirketin ÇED olumlu raporunun iptal edilmesiyle, talan projesinden vazgeçmedi. Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın bozulması için Danıştay'a başvuran OR-YA Elektrik'in, iptal başvurusu da reddedildi.

Danıştay kararında, “Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, bu konudaki istemin reddine” ifadelerini kullandı.

Böylece ÇED olumlu kararının iptali üst mahkemece onanmış oldu.

Bilirkişi doğaya ve insan sağlığına vereceği zararları ortaya koymuştu

Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” kararının ardından bölgede faaliyet gösteremeyen OR-YA Enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yineleyerek, süreci yeniden başlatmıştı. 24 Ekim 2019 tarihinde bölgede 5. kez bilirkişi incelemesi yapıldı.

24 Ekim 2019 tarihinde bölgede yapılan 5. bilirkişi incelemesi sonrası açıklanan raporda ise ''Küre Dağları Milli Parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan Cide HES projesinin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır” denilerek projenin doğaya vereceği zarara dikkat çekilmişti. Bilirkişinin verdiği rapor doğrultusunda Cide HES projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu kararı, Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

'Hes gitti, huzur geldi'

Loç Vadisi halkı OR-YA Enerji ve diğer enerji şirketlerine çağrıda bulunarak vadimize gelmeyin açıklamasında bulundu.

Açıklamada “16 Mart 2009 senesinden bugüne kadar Cide HES'in Küre Dağları Milli Parkı içinde bulunan Loç Vadisi Ekosistemine ve Sosyal hayata uygun olmadığını defalarca kez haykırarak söyledik. Bugüne kadar mahkemelerce atanmış farklı üniversitelerden 22 Bilirkişi/Bilim insanı yazdıkları raporlarla bunu belgeledi. İki kez Kastamonu İdare mahkemesi ve iki kez de Danıştay hâkimleri Cide HES'in hukuksuz olduğunu onadı. Artık yeter! İnsanların, devletin çalışan organlarının, hukuk adalet sisteminin bu kadar vaktini, nakdini almaya hiçbir şirketin hakkı yoktur. Bu kadar halk, bilim ve hukuk insanı Cide HES projesi yanlış ve hukuksuz diyor ise; başta OR-YA Enerji ve sırasını bekleyen diğer şirketler, Cide HES ile ilgili her rapora onay veren ÇED Genel Müdürlüğü bu yanlış işleyişe bir son vermelidir. Cide HES'in yanlış ve hukuksuz olduğunu 11 senede defalarca kez belgelerle ispat edilmiştir. Artık Cide HES gitti, Huzur geldi demek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.