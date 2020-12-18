Sarayların bahçe düzenlemesine 64 milyon lira

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Ocak-kasım döneminde bütçeden bahçe malzemesi, yapım ve bakımı için harcanan paranın 64 milyon TL'yi geçtiği ortaya çıkıyor" bilgisini paylaştı.

Toker yazısında, "Bütçe harcamalarında son dönem dikkatli baktığımız kalemlerden biri 'bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri'. Neden dikkatli baktığımızın cevabı ise sayısı ve hacmi artan saraylarla bağlantılı. Beştepe'dekine külliye, Okluk'takine yerleşke dediklerine bakmayın. Her ikisinde de (Ahlat'ı da eklemek lazım) peyzaj projelerine büyük önem verildi. Sarayların yapımı, kamu binalarının devleşmesiyle birlikte devletin bahçe malzemesi ile yapım ve bakım giderleri büyük artış gösterdi. Son bütçe rakamlarına göre, kasım ayında bahçe malzemesi ve bakımı için 9 milyon 66 bin TL harcandı. Bu kalemden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemi yani 2019 yılı kasım ayında 6 milyon 12 bin TL'ydi. Yaklaşık 3 milyon yani eski parayla 3 trilyon TL'lik bir artış var ki, sadece artış tutarı 1290 kişinin asgari ücretine denk" ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

"Son veriyle birlikte ocak-kasım döneminde bütçeden bahçe malzemesi, yapım ve bakımı için harcanan paranın 64 milyon TL'yi geçtiği ortaya çıkıyor. Bu tutar 2019 yılı toplam bahçe harcamasının 4 milyon TL üzerinde (2019 yılı bahçe harcaması 60.7 milyon TL'ydi.)"