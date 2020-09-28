Saray’ın uçaklarının yalnızca bakımına 13 milyon dolar harcandı

Pandemi döneminde biri yurtdışına olmak üzere yalnızca altı uçuş gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak filosunun bakımı için milyonlarca dolar harcandı. Zarar ettiği gerekçesiyle çalışanlarının maaşından yüzde 30’lara varan kesintiler yapan THY’nin üstlendiği bakım işinin maliyetinin en az 13 milyon dolar olduğu bildirildi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bugüne Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklar yurt içinde beş, yurtdışında ise bir kez olmak üzere toplam altı kez havalandı. Uçaklar, Erdoğan’ın Giresun programı, Muş’taki Malazgirt Zaferi Kutlamaları, Bitlis’teki Ahlat Programı, Kocaeli’ndeki TÜBİTAK açılış etkinliği, Bursa’daki TOGG Mühendislik Tesisleri’nin inşaat töreni ve 2 Temmuz’da gerçekleştirilen günübirlik Katar ziyareti için uçuruldu.

Yıllık bakıma 800 bin dolar

Son altı ayda yalnızca altı kez havalanan uçakların bakım-onarım maliyetinin yaklaşık 13 milyon dolar olduğu bildirildi. Konuya ilişkin uzmanlarla konuşan CHP Milletvekili Mürsel Alban’ın aktardığı bilgiye göre, Erdoğan’ın kullanımına ait uçakların her birinin yıllık bakım masrafının asgari 800 bin dolar olduğu ifade edildi.

"THY emekçilerinin maaşlarından yüzde 30’a varan kesintiler yapılırken Cumhurbaşkanın uçmayan uçaklarına milyonlarca dolar masraf edildi" diyen CHP Milletvekili Alban şöyle konuştu:

"Üstelik işçilik hizmeti THY tarafından verilse bile, uçağın bakımında kullanılan birçok malzeme ve parça ithal edilmektedir. Bu malzemeler çok yüksek bir maliyettedir. Vatandaşına IBAN gönderen AKP yönetimi, pandemi sürecinde birçok kişinin maaş alamadığı ortamda, yaptığı bu israfı nasıl açıklayacak göreceğiz. Bunun hesabını artık sandıkta millete verecekler."

Konuyu Meclis'e taşıyan Alban’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede yer alan sorular şöyle: