Saray’ın müteahhidine özel davet ile ihale: İzmir de onlara teslim edildi

Geçtiğimiz hafta 320 milyon liralık Hava Harp Okulu ihalesini alan 'Sarayın Müteahhidi' Rönesans Grubu şirketine büyük bir ihale daha verildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, İzmir'de 30 Ekim’de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölge, İzmir’in Bayraklı ilçesinde inşa edilecek konut projesi Rönesans Grubu'na gitti.

“İzmir Bayraklı İlçesi, Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3 Bölge 910 Adet Konut ve 132 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için yaklaşık maliyet 450 milyon TL olarak hesaplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ihale rekabete kapalı 21b Pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

Özel davet

Kimseye duyurulmadan özel olarak davet edilen şirketler arasında, kapalı kapılar arkasında yapılan ihale Rönesans'a verildi.

Sonuç ilanı bugün duyurulan ihalenin sözleşmesi 9 Şubat'ta imzalandı. Buna göre inşaatın tam bir yılda tamamlanması öngörüldü.

Türkiye'nin en zengin 2. patronu, hak gaspları şampiyonu

Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, 2016-2018 yıllarında da servetini ikiye katladı. 2016 yılında 2 milyar dolar olan servetini 2018 yılında 4 milyar dolara çıkaran Ilıcak, Forbes dergisinin Türkiye'nin en zenginleri araştırmasında Murat Ülker’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Rönesans Yargıtay Hizmet Binası'nı "işçi hapishanesine" çevirmesiyle de gündeme gelmişti. Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorlamış, ardından da diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamayıp, şantiyeyi tam anlamıyla cezaevine çevirmişti.

İşçilerin şantiyeden çıkışını yasaklayan firma, şantiye alanından çıkan işçiyi istifa etmiş sayacağını, yeniden gelmek isteyenleri ise yeniden işe giriş yaptırıp “karantina” koğuşlarında tutacağını açıklamıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler, söz konusun karantina koğuşlarının sıcak su ve ısınma problemleri olduğunu aktarmış, duruma tepki göstermişti.