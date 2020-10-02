Saray’ın günlük harcaması 10 milyon lira

Cumhurbaşkanlığı yeni sistemde yarısını geçirdiği 2018 yılına göre 2019 yılında dört kat daha fazla harcama yaptı. 2019 yılı harcaması 3,6 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı, günde ortalama 10 milyon lira harcadı.



Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu Genel Uygunluk Bildirimi ve diğer denetim raporlarında denetim sonuçlarının yanı sıra kurumların gelir ve giderleri de yer aldı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı denetim raporunda Sayıştay denetçileri, yaptıkları denetimin sonucunu“Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” şeklinde ifade etti.

Harcama dört kat arttı

Cumhurbaşkanlığı’nın gelir ve gider tablolarının da yer aldığı rapora göre, 24 Haziran 2018’deki seçimle resmileşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılı olan 2019’da harcama tutarı 3 milyar 668 milyon liraya fırladı. Önceki yıla göre 3,8 kat arttı.

Bilançoda yer alan bilgilere göre ek binalarının yapımı halen süren Beştepe’deki Saray ile Okluk Koyu’ndaki yazlık saray için “yapılmakta olan yatırımlar hesabında” 2,2 milyar TL yer aldı.

Taşıtlar hesabının büyüklüğü de 506 milyon liradan 1,2 milyar TL’ye çıktı.

Diğer personele 81 milyon

Personel sayısı sürekli artan ve TBMM’ye sunulan son torba yasa teklifi ile de yeni kadroların ihdas edildiği Cumhurbaşkanlığı’nın personel harcamaları bir yılda 181,6 milyon liradan 258,3 milyon liraya çıktı. 143 milyon lirası sözleşmeli personele, 27 milyonu memurlara, 4 milyonu geçici personele 81 milyon lirası da “diğer” olarak tanımlanan personele ödendi.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara dev kaynak

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler bir yılda 9 milyon liradan 12,5 milyon liraya çıkarken hane halkına yapılan transferler değişmedi.

2019’da bu kalemden yine 5 milyon liralık harcama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alımları için 1,7 milyar TL harcadığı 2019 yılındaki diğer bazı harcamaları da şöyle: