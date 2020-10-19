'Saray'ın demiryolu politikası raydan çıktı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş yetkililerinin geçtiğimiz gün tren kazalarına karşı Ankara Tren Garı’nda kurban kesmesiyle ilgili açıklama yaparak, “Yaşanan görüntüler demiryolu güvenliğinin ve ulaşım politikasının geldiği acı noktayı gösteriyor” dedi.

İlgezdi, “Kuşkusuz geçtiğimiz hafta 4 gün içinde meydana gelen 3 büyük kaza demiryolu politikalarını belirleyen siyasi kadronun yanlış kararlardaki ısrarının bir sonucudur” diyerek, liyakat esasına dayanmayan insan kaynakları politikasının kazalara ve ölümlere davetiye çıkartığını açıkladı.

Çalışan yüzde 42 azaldı

Kurban keserek kazaları önlemeye çalışan TCDD üst yönetimini eleştiren CHP’li Akkuş İlgezdi, "‘Rekabetçilik’ adı altında demiryollarında kamu işletmeciliği tasfiye edilmektedir. 2015-2019 yılları arasında kurum bünyesinde çalışan emekçi sayısında yaşanan yüzde 42’lik azalmanın sebepleri açıklanmalıdır, kazaların personel yetersizliği ve liyakatsiz atamalar yüzünden olduğu açıktır" dedi.

Yeni kazalar olmaması için TCDD yönetimine çağrıda bulunan Akkuş İlgezdi, “Ülkemizde güvenilir, dengeli, ülke ve toplum çıkarlarını gözeten bir ulaşım sistemi ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Ya görevinizi liyakat esasına göre yerine getirin ve insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayın eğer yapamıyorsanız da derhal istifa edin” diye konuştu.